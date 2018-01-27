Меркель призвала бороться с проявлениями антисемитизма и ксенофобии

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в Международный день памяти жертв Холокоста призвала противостоять антисемитизму и любым проявлениям нетерпимости. Об этом она заявила в своем еженедельном видеоподкасте, новый выпуск которого опубликован в субботу.

"Мы должны всеми силами противопоставить себя антисемитизму, ксенофобии и в целом ненависти ко всему чужому. Это является нашей задачей на каждый день", - сказала глава немецкого правительства.

"Хорошее будущее мы можем выстроить лишь при том условии, что будем помнить о прошлом, а не просто дискутировать о том, что оно нам больше не нужно. Именно поэтому для меня очень важно, что есть такой день, как этот, и что он будет существовать дальше", - отметила она.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается по решению ООН в день освобождения Красной армией лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.