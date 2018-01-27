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Умер секретарь Союза журналистов России Борис Резник

Общество
27 января, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Бывший депутат госдумы работал журналистом в Москве и Хабаровске, а также руководил дальневосточным отделением газеты "Известия"

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Борис Резник

Борис Резник

© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Госдумы Борис Резник скоропостижно скончался в субботу в возрасте 77 лет. Об этом сообщил ТАСС один из членов его семьи.

Борис Резник родился 12 февраля 1940 года в городе Ржеве Калининской области (ныне - Тверская область). Работал журналистом в Москве и Хабаровске, руководил дальневосточным отделением газеты "Известия".

Избирался депутатом Государственной думы третьего, четвертого и пятого созывов. Был членом фракции "Единая Россия", занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

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