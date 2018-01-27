"Артек" принял первых детей с сахарным диабетом

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" в январе принял первых детей с сахарным диабетом, сообщил в субботу ТАСС в кулуарах II Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи" руководитель центра Алексей Каспржак.

"Шестерых детей приняли в январскую смену, теперь будем принимать постоянно. Эти дети из разных регионов", - сказал он.

Собеседник уточнил, что сопровождение детей в центре и медицинское оснащение обеспечивал Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Министерства здравоохранения РФ.

Ранее сообщалось, что в РФ ни один детский лагерь не принимает больных сахарным диабетом детей, "Артек" станет первым лагерем, где для таких детей будут созданы условия для отдыха и учебы.