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"Артек" принял первых детей с сахарным диабетом

Общество
27 января, 16:21 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 27, января. /ТАСС

Руководитель детского центра Алексей Каспржак заверил, что отныне такая практика будет постоянной

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СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" в январе принял первых детей с сахарным диабетом, сообщил в субботу ТАСС в кулуарах II Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи" руководитель центра Алексей Каспржак.

"Шестерых детей приняли в январскую смену, теперь будем принимать постоянно. Эти дети из разных регионов", - сказал он.

Собеседник уточнил, что сопровождение детей в центре и медицинское оснащение обеспечивал Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Министерства здравоохранения РФ.

Ранее сообщалось, что в РФ ни один детский лагерь не принимает больных сахарным диабетом детей, "Артек" станет первым лагерем, где для таких детей будут созданы условия для отдыха и учебы.

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