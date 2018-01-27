Столицей "Тотального диктанта" в 2018 году выбран Владивосток

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Столицей "Тотального диктанта" 2018 года стал Владивосток, обойдя Иркутск, Красноярск, Тюмень и Таллин. Итоги конкурса объявил в субботу в Новосибирске на конференции "Тотального диктанта" председатель жюри, ректор Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Федорук.

"Были горячие споры, но побеждает сильнейший - это Владивосток", - объявил Федорук. Здесь 14 апреля автор диктанта, писательница Гузель Яхина прочитает свой текст.

Как сообщалось ранее, в шорт-лист городов-претендентов на звание столицы "Тотального диктанта" вошли, помимо Владивостока, Иркутск, Красноярск, Тюмень и Таллин. С 1 октября по 10 ноября 2017 года проходил прием заявок от городов, с 13 ноября по 26 декабря на официальном сайте проекта было запущено голосование.

Столицу "Тотального диктанта" выбирали в 2018 году впервые. До этого авторы текстов - писатели Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев, Леонид Юзефович - по традиции читали диктант в НГУ.

"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого человека. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2017 году диктант написали более 200 тыс. человек из 71 страны.