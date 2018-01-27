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В Госдуме выразили соболезнования в связи с кончиной Бориса Резника

Общество
27 января, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Смерть журналиста его бывшие коллеги назвали невосполнимой утратой

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы скорбят в связи с кончиной своего бывшего коллеги, секретаря Союза журналистов России Бориса Резника и вспоминают его как блестящего мастера журналистских расследований и парламентария с собственной принципиальной позицией. Резник скоропостижно скончался в субботу в возрасте 77 лет, сообщил ТАСС один из членов его семьи.

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Член думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко, который много лет сидел рядом с Резником в зале пленарных заседаний, рассказал ТАСС, что познакомился с ним в третьем созыве Госдумы. "Он был очень искренним и честным человеком, блестящим журналистом, в жанре журналистского расследования ему просто не было равных", - отметил он. "Борис Львович был неустрашимым человеком и поднимал такие факты, за которые все остальные боялись браться", - добавил политик.

Герасименко обратил внимание, что в бытность депутатом Резник активно занимался правозащитной деятельностью. В качестве примера он привел историю адвоката Артура Преля, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков и осудили на восемь лет, а затем оправдали после вмешательства Резника, который на протяжении нескольких лет добивался восстановления справедливости. "Если он за что-то брался, он всегда доводил дело до конца", - подчеркнул депутат.

"Хотя он придерживался позиции фракции "Единая Россия", членом которой являлся, но по некоторым острым вопросам он имел свое мнение и голосовал так, как считал нужным", - добавил Герасименко. По его словам, Резник хотел написать книгу о работе в Госдуме, собрал для нее материал, но завершить начатое не успел. "Для нас это невосполнимая утрата", - заключил парламентарий.

Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь Союза журналистов России Леонид Левин назвал Резника выдающимся представителем отечественной журналистики. "Как блестящий журналист-расследователь, в своем творчестве он оставил нам классический опыт того, как медиа могут быть эффективным средством борьбы с коррупцией и несправедливостью в советском и российском обществе", - сказал он.

"Отработав четыре созыва в федеральном парламенте, Борис Львович зарекомендовал себя как бескомпромиссный защитник интересов жителей своего родного региона", - продолжил Левин. "Его последовательная линия защиты благополучия рядовых хабаровчан, всегда бывшая для него выше политических и личных пристрастий, может быть образцом для любого депутата", - заключил он.

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Персоны
Левин, Леонид Леонидович Герасименко, Николай Федорович
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