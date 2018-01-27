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Центр "Сириус" с 1 марта начнет обучать педагогов для работы с талантливыми детьми

Общество
27 января, 19:13 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 27, января. /ТАСС

Они должны будут разработать собственный курс, который в дальнейшем смогут реализовывать в региональных отделениях "Сириуса"

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СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Около 500 педагогов пройдут подготовку в центре "Сириус" с марта до конца 2018 года - их научат работать с талантливыми детьми по новой методике. Об этом сообщила ТАСС в субботу профессор, заместитель руководителя фонда "Талант и успех" Елена Казакова.

"Есть поручение президента, в котором говорится, что должны работать региональные центры по методике "Сириуса" в каждом регионе. И в первую очередь педагогов из этих центров мы собираемся научить тому, как заметить, выявить, поддержать талант каждого ребенка. А для этого должны измениться представления о талантах, о видах деятельности, о командной работе, о коммуникациях, о социально-эмоциональном интеллекте", - сказала Казакова в кулуарах II Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи".

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Она уточнила, что программа разделена на модули, занятия будут вести специалисты "Сириуса" и российские эксперты. "Программа состоит из разговоров о том, что такое сегодня одаренный ребенок, из разговоров о том, каким образом сегодня учить детей решать сложные задачи, как проводить исследования и проекты, как строить команды. Но главное - педагоги разработают собственный проект - программу, курс, пособие, - который потом будут реализовывать у себя в школах, у себя в центрах", - пояснила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в настоящее время соглашения о создании региональных центров, работающих по методике "Сириуса", подписаны с 46 субъектами РФ, в 15 работа по созданию центров начата. Региональные подразделения должны работать с учащимися средней школы, которые пока не могут попасть в сам "Сириус", а также помогать в дальнейшем развитии ребят, которые уже побывали в федеральном центре.

Как сообщила журналистам руководитель фонда Елена Шмелева, центры появятся во всех регионах РФ к 2020 году.

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Персоны
Шмелева, Елена Владимировна
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