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Федотов: Резник защищал закон о СМИ

Общество
27 января, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

По словам главы СПЧ, всю свою жизнь журналист посвятил борьбе с несправедливостью

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов отметил, что скончавшийся в субботу секретарь Союза журналистов России и бывший депутат Госдумы Борис Резник в своей политической деятельности защищал закон о СМИ, автором которого был глава СПЧ.

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"Он в разговорах со мной все время подчеркивал: "Моя задача в Государственной думе стоять на страже твоего закона о СМИ, я охраняю твой закон", - сказал Федотов ТАСС.

Председатель Совета, который познакомился с Резником в 1969 году, отмечает его человеческие и профессиональные качества. "Борис Резник был настоящим человеком, человеком совершенно беспримерной честности, порядочности, принципиальности, весь свой талант, всю свою энергию он посвятил борьбе с несправедливостью привычными ему журналистскими средствами. Борис был прекрасным газетчиком, настоящим известинцем", - заявил Михаил Федотов, подчеркнув, что смерть Резника - "большая потеря не только для журналистского сообщества России, но и вообще для всего нашего общества".

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