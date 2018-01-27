Данные об истории Ставрополья в экспозиции мультимедийного музея расширят

СТАВРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Региональный компонент будет расширен в экспозиции мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Ставрополе - руководство комплекса планирует добавить данные об истории края и развитии промышленности в регионе. Об этом ТАСС рассказал директор исторического парка Георгий Головин.

"У нас 43 зала в музее, в каждом есть региональный компонент. В музее порядка 1 тыс. единиц техники, есть возможность внедрять новый контент. Мы будем над этим работать, например, в региональном компоненте - расширять данные о развитии промышленности в регионе, об истории и т. д.", - сказал он.

Современная техника поможет по-новому увидеть историю региона. "Есть возможность показать Татарское городище, загрузить на тач-стол (интерактивный сенсорный стол - прим. ТАСС) информацию о Ставропольской крепости, чтобы можно было их более детально изучать", - отметил Головин.

Татарское городище - памятник археологии федерального значения. Городище функционировало с VIII века до н.э. по XI век н.э. На площади более 200 гектаров оставили следы своего пребывания носители кобанской, скифской, сарматской, хазарской, аланской и других культур. Ставропольская крепость была заложена в 1777 году в системе Азово- Моздокской оборонительной линии. Она стала началом становления города Ставрополя.

Исторического комплекс был открыт в городе в 2017 году и стал первым подобным парком на Юге России, посещение музея вошло в школьную программу местных образовательных учреждений. "Более 20 тысяч школьников уже посетили музей. Мы даем возможность выбора - школы могут выбрать определенные залы, определенные вехи истории, методист работает с группой. Приезжают школьники со всего края", - пояснил директор комплекса.

По словам Головина, музей стал точкой притяжения для молодежи - в лектории регулярно проходят мероприятия для подростков, лекции, интеллектуальные игры на базе исторического клуба "Южная крепость". В музее самостоятельно разработали игру "Моя страна", которая в интересной интерактивной форме помогает познакомиться с историей России.