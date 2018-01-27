Праздновать Масленицу в Москве будут с 9 по 18 февраля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мероприятия, связанные с празднованием Масленицы, пройдут в Москве с 9 по 18 февраля. Об этом в субботу сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

"В этом году московская Масленица пройдет с 9 по 18 февраля. Будет интересно и весело. Представления и ярмарки развернутся на центральных площадях, Тверском бульваре, Новом Арбате, в Камергерском переулке и во всех округах столицы. Необычная программа будет в парке "Коломенское", - написал Собянин.

Как отмечается на сайте мэрии Москвы, традиционный фестиваль в честь праздника блинов и солнца пройдет на 25 площадках по всему городу. На них воссоздадут атмосферу празднования Масленицы прошлых столетий, а также покажут, какие традиции проводов зимы сохранились в разных регионах России.