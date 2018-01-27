Строительство самого большого православного храма на Севкавказе завершат в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 января. /ТАСС/. Строительство храма в честь Александра Невского завершится во Владикавказе в 2020 году по программе, согласно которой на четырех окраинах России должны быть построены храмы в честь святого князя - защитника русской земли. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Владикавказской и Аланской епархии, храм станет самым большим на Северном Кавказе.

"Храм строится с целью подготовки к празднованию в 2020 году 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. Строительство проходит в рамках программы, согласно которой планируется строительство и освящение четырех храмов во имя святого князя на границах России. К 2020 году будут возведены стены, а к 1100-летию Крещения Алании в 2022 году распишем храм и завершим внутреннее убранство храма", - сказал собеседник агентства.

Храм рассчитан на 4 тыс. молящихся, высота колокольни превысит 70 метров. В настоящее время уже построена столибатная часть здания.

"Во Владикавказе храм завершит символический крест, оберегающий святую Русь от посягательств извне. Еще три вершины креста символизируют восстановленный собор Александра Невского в Екатеринбурге, а также храмы, возведенные на восточной границе России - в селе Троицкое Анивского района Сахалинской области, и на западной - в Балтийске", - пояснили в пресс-службе.