Огни Эйфелевой башни погасят на час в память о жертвах теракта в Кабуле

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Подсветку Эйфелевой башни в Париже погасят в ночь на воскресенье в знак траура и скорби по жертвам террористического акта в Кабуле, который унес в субботу жизни почти 100 человек. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго на своей официальной странице в Twitter.

"Сегодня вечером - в полночь - Эйфелева башня погаснет в знак памяти по жертвам гнусного теракта, который был совершен в центре Кабула", - написала она.

Как подчеркнула Идальго, этим символическим жестом Париж намерен высказать солидарность с жителями Афганистана. "Город Париж, парижанки и парижане сейчас вместе с афганским народом, который в очередной раз столкнулся с варварством террористов", - отметила мэр.

В обычные дни Эйфелева башня подсвечивается огнями до 1 часа ночи, после чего освещение выключают до вечера следующего дня. В последние годы монумент регулярно используется для символических акций, связанных с различными трагическими событиями во Франции и в мире. Так, в последний раз подсветка башни отключалась в конце ноября 2017 года в знак траура по жертвам теракта в Египте, в котором погибли более 270 человек, а конце того же года в течение трех дней на фасад сооружения проецировалась надпись в память о легендарном французском певце Джонни Холлидее, который ушел из жизни в декабре.

В субботу вблизи правительственного квартала в столице Афганистана прогремел взрыв. По данным телеканала TOLOnews, террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. В результате взрыва, по последним данным, погибли 95 человек, еще 163 получили ранения. Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ).