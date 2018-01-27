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Всероссийские акции прошли в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Общество
27 января, 21:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, января. /ТАСС
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Активисты, волонтеры, военные реконструкторы, любители истории из разных городов России принимают в субботу участие в различных акциях, посвященных дню полного снятия блокады Ленинграда. Часть акции имеют всероссийский масштаб и свои традиции, некоторые - только зарождаются.

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Одно из самых красочных мероприятий прошло в Петербурге, где молодежные организации подготовили реконструкцию Победного салюта. На Марсово поле в центре северной столицы были привезены орудия и техника времен Великой Отечественной войны. На протяжении дня активисты рассказывали горожанам историю своих пушек. Вечером орудия-ветераны дали праздничный залп холостыми.

"В 1944 году 27 января был победный салют в честь снятия блокады, он давался с нескольких точек и основная была именно на Марсовом поле, поэтому реконструкцию было решено провести именно там. Все пушки [задействованные в акции] принимали участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, они сейчас отреставрированы, залп давался холостыми, но для реконструкции для эффектности, для того, чтобы понять, какая это была атмосфера задействованы пиротехнические средства", - пояснили в пресс- службе комитета по молодежной политике Петербурга.

Свеча в окне

Акция "Свеча в окне" уже успела стать традиционной. Все жители Петербурга могли присоединиться к ней, на минуту выключив в домах свет и поставив свечу в память о жертвах блокады. В этом году впервые к простым горожанам присоединились военнослужащие. Как сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов, таким образом почтили память погибших в блокаду суворовцы, нахимовцы, воспитанники Кронштадтского военно-морского корпуса, курсанты военных вузов, военнослужащие петербургского гарнизона.

Также вечером были зажжены факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Ранее с Соборной площади Петропавловской крепости студенты и добровольцы поисковых отрядов запустили в петербургское небо 900 черных и 900 белых шаров в память о тех днях и ночах, которые жители Ленинграда провели в осаде.

Блокадная открытка

В разных регионах страны прошли акции Открытка памяти. В ней приняли участие активисты из Нижнего Новгорода, Ульяновска, Владикавказа и других городов.

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"Мы должны помнить нашу историю, чтить память героев Великой Отечественной войны. 200 тематических открыток, на которых размещена информация о событиях и фактах блокады Ленинграда и его освобождения, получили посетители одного из крупных торговых центров Черкесска", - рассказала ТАСС куратор команды "Молодёжка ОНФ", проводившей акцию, координатор по проектной работе Карачаево-Черкесского регионального исполкома Общероссийского народного фронта Елена Бердниченко.

Рядом с открытками были разложены подписанные кусочки хлеба в норме, которая выдавалась в определенный период блокады, рассказала ТАСС координатор по работе со СМИ регионального штаба ОНФ в Ульяновской области Ольга Коваленкова.

Минута молчания

Во многих городах страны память о жертвах блокады почти минутой молчания, например, в Пензе, куда в годы войны из Ленинграда и Ленинградской области было эвакуировано более 6 тыс. человек и 15 промышленных предприятий, включая "Леншвеймаш", "Лентрикмаш", "Металлометр" и другие.

Выступая на митинге в Пензе, перед минутой молчания, житель блокадного Ленинграда Алексей Абакумов подчеркнул, что память о тех событиях - превыше всего. "Мне было три года, когда началась блокада. Это было очень тяжело. Тот, кто это видел, не забудет никогда. Но и все остальные не должны забывать, что это было", - сказал он.

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