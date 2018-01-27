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Трамп пообещал не допустить повторения Холокоста

Общество
27 января, 23:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, января. /ТАСС

Глава Белого дома сообщил, что оплакивает гибель 6 млн евреев

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ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Холокост никогда не должен повториться. Соответствующую запись он разместил в субботу на своей странице в Twitter.

"В Международный день памяти жертв Холокоста мы оплакиваем гибель 6 млн евреев - мужчин, женщин и детей, а также миллионов других, кто погиб во время нацистского геноцида. Мы обещаем: это никогда не повторится!" - указал он.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.

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