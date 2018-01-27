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AFP: против французского министра возбудили дело по обвинению в изнасиловании

Общество
27 января, 23:53 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 27, января. /ТАСС

По информации агенства, расследование поручено уголовной полиции и проводится уже во второй раз на основании жалобы предполагаемой потерпевшей

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ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Обвинения в изнасиловании выдвинуты в адрес министра государственного действия и финансов Франции Жеральд Дарманена. Как сообщило в субботу агентство AFP со ссылкой на осведомленные источники, соответствующее дело открыла недавно прокуратура Парижа.

По информации AFP, расследование поручено уголовной полиции и проводится уже во второй раз на основании жалобы предполагаемой потерпевшей. Женщина, данные о личности которой не раскрываются, направила в прокуратуру письмо, в котором обвинила в Дарманена в изнасиловании. Инцидент, по ее утверждению, произошел около десяти лет назад.

"Дело было повторно возбуждено 22 января, чтобы ее [истицу] можно было допросить", - сообщили источники AFP.

Как уточняется, ранее эта же женщина уже добилась открытия одного досудебного расследования в отношении Дарманена в июне 2017 года, однако оно вскоре было закрыто в связи с тем, что сама истица так и не явилась по повесткам в суд. Сам Дарманен эти обвинения категорически отрицает и уже подал встречный иск, обвинив свою противницу в клевете.

В правительстве Франции немедленно отреагировали на эту информацию, дав понять, что на данный момент Жеральд Дарманен пользуется поддержкой главы кабмина Эдуара Филиппа. "Правосудие вновь было вызвано к работе, и оно должно делать свое дело в полной независимости. Премьер-министр желает напомнить, с одной стороны, что правила нахождения в составе правительства известны, и, с другой, что господин Дарманен может полагаться на его полную поддержку", - отметили в окружении премьера.

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