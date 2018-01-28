Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп рассказал, что пишет в Twitter почти в любой ситуации

Общество
28 января, 3:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, января. /ТАСС

Также президент США отметил, что иногда из-за занятости диктует текст сообщения, и помощники его публикуют

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался, что пишет в Twitter практически в любой ситуации, но иногда из-за нехватки времени надиктовывает сообщения своим помощникам.

Об этом, как информировало агентство Press Association, Трамп заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое будет показано в эфире телеканала ITV позднее в воскресенье.

Смотрите также

NYT: глава аппарата Белого дома отучивает Трампа смотреть ТВ 4-8 часов ежедневно

Трамп опроверг информацию о том, что он часто смотрит телевизор

"В сущности говоря, ранним утром или вечером я могу этим заниматься, - сказал Трамп. - Но если я очень занят по ходу дня, то иногда я лишь очень быстро что-нибудь диктую, и даю возможность одному из своих людей это опубликовать".

Трамп известен своим пристрастием к использованию социальной сети Twitter. Большинство своих заявлений он делает при помощи именно этой площадки, считая это эффективным способом взаимодействия с населением. В настоящий момент, у Трампа насчитывается 41 млн подписчиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
4
США представили план о миссии ООН в Донбассе в увязке с политическими пунктами "Минска"
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Санкции США в отношении России. Досье
7
Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама