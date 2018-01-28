Трамп рассказал, что пишет в Twitter почти в любой ситуации

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался, что пишет в Twitter практически в любой ситуации, но иногда из-за нехватки времени надиктовывает сообщения своим помощникам.

Об этом, как информировало агентство Press Association, Трамп заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое будет показано в эфире телеканала ITV позднее в воскресенье.

"В сущности говоря, ранним утром или вечером я могу этим заниматься, - сказал Трамп. - Но если я очень занят по ходу дня, то иногда я лишь очень быстро что-нибудь диктую, и даю возможность одному из своих людей это опубликовать".

Трамп известен своим пристрастием к использованию социальной сети Twitter. Большинство своих заявлений он делает при помощи именно этой площадки, считая это эффективным способом взаимодействия с населением. В настоящий момент, у Трампа насчитывается 41 млн подписчиков.