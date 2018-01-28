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Мемориальный центр Яд Вашем осудил запрет на высказывания об участии поляков в Холокосте

Общество
28 января, 13:27 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 28, января. /ТАСС

В центре заявили, что ограничения на заявления о прямом или косвенном участии польского народа в преступлениях, совершенных во время Холокоста, являются "серьезным искажением" исторической правды

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем осудил введение в Польше уголовной ответственности за высказывания, содержащие любые обвинения против поляков в соучастии в преступлениях нацистов. Об этом сообщается в поступившем в воскресенье в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы расположенного в Иерусалиме всемирного центра памяти жертв Холокоста.

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"Яд Вашем выступает против прошедшего утверждение в парламенте Польши нового закона, который может нанести ущерб историческим истинам в отношении помощи, которую немцы получали от польского населения во время Холокоста, - говорится в документе. - Яд Вашем продолжит поддерживать исследования, направленные на раскрытие сложной истины, касающейся отношения польского населения к евреям во время Холокоста". В иерусалимском центре указали, что "ограничения на заявления учеными или другими лицами о прямом или косвенном участии польского народа в преступлениях, совершенных на его земле во время Холокоста, являются серьезным искажением" исторической правды.

26 января нижняя палата польского парламента (Сейма) приняла поправки к закону об Институте национальной памяти Польши. В соответствии с ними, в частности, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за высказывания, содержащие любые обвинения против поляков в соучастии в преступлениях нацистов, сообщила газета Haaretz.

С осуждением нового польского закона в субботу выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который возглавляет также МИД еврейского государства. В распространенном в субботу заявлении израильского внешнеполитического ведомства содержится призыв к польским властям изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин
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