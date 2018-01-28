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Волонтеры с Дальнего Востока помогут в проведении "Студенческой весны" в Ставрополе

Общество
28 января, 13:37 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 28, января. /ТАСС

Обучение пройдут 475 волонтеров

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СТАВРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Всероссийская студенческая весна-2018", который пройдет весной в Ставрополе, обучат 475 волонтеров. Заявку на участие уже подали волонтеры с Дальнего Востока, сообщил ТАСС заместитель руководителя исполнительной дирекции фестиваля Егор Басович.

"Обучение пройдут 475 волонтеров, подать заявку может любой житель России в возрасте от 18 до 30 лет. К примеру, уже известно, что к нам приедут волонтеры с Дальнего Востока - они захотели стать участниками одного из крупнейших молодежных культурных событий страны", - сказал он.

Обучение молодые люди пройдут в начале марта.

"Большинство ребят, которые заявляются на такую работу, уже знакомы с волонтерством. Но ввести их в курс дела все равно нужно, обучать ребят будут представители исполнительной дирекции, педагоги, работающие с волонтерами", - отметил Басович.

Во время фестиваля волонтеры будут работать в службе по организации питания, проживания, транспортной службе, помогут в организации концертов, работе жюри, пресс-центра.

"Всероссийская студенческая весна-2018" пройдет в Ставрополе в мае 2018 года. Участниками фестиваля станут около 2,5 тыс. студентов из 80 регионов РФ.

Они будут представлять различные направления - музыкальное, танцевальное, театральное, журналистику, оригинальный жанр, видеоискусство.

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