Умер основатель IKEA

ТАСС, 28 января. Основатель корпорации IKEA Ингвар Кампрад умер в субботу в возрасте 91 года в своем доме на юге Швеции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба IKEA на сайте компании.

"Мы скорбим о потере нашего основателя и уважаемого друга Ингвара. Его наследие будет восхищать нас долгие годы, а его видение - создание лучшего быта для многих людей - будет продолжать направлять и вдохновлять нас", - цитирует пресс-служба компании Йеспера Бродина, исполнительного директора и президента IKEA Group.

Ingvar Kamprad har i stillhet somnat in i sitt hem i Småland. Han föddes 1926 i Småland och redan som 17-åring grundade han IKEA. Ingvar kommer att vara mycket saknad och varmt ihågkommen av sin familj och av IKEA-medarbetare över hela världen. pic.twitter.com/RWTGtukeyI — IKEA Sverige (@IKEASverige) 28 January 2018

Кампрад родился в 1926 году в Смоланде - области на юге Швеции. В 17 лет он основал IKEA: рассылал товары по почте. Первый магазин открылся в 1958 году в Эльмхульте в Смоланде. По данным сайта Гарвардской школы бизнеса, само название IKEA расшифровывается как Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, где первые два слова - имя и фамилия основателя, Эльмтарюд - название фермы, где родился Ингвар, а Агуннарюд - местный церковный приход.

По данным портала IKEA, с 1988 года Кампрад перестал занимать должность руководителя, но не отошел от дел в компании. В 1995 году Кампрад основал шведский банк Ikano, спустя 20 лет журнал Forbes включил шведа в список 10 самых богатых людей планеты под восьмым номером с состоянием в $43,2 млн.

В настоящее время IKEA владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. По состоянию на январь 2018 года корпорация владеет и управляет 412 магазинами в 49 странах. В России магазины IKEA открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. В настоящее время в российских городах работают 14 таких комплексов.