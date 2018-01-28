Патриарх Кирилл встретился с многодетными семьями

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в воскресенье особую "детскую" литургию в храме Христа Спасителя и встретился с многодетными семьями и семьями военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга.

"Христос при своей земной жизни благословлял детей, он ставил их в пример взрослым, говорил о том, что нужно иметь такую же чистую душу", - сказал предстоятель РПЦ в своей проповеди. "Но нельзя думать, что это благословение над детьми почивает автоматически. <...> Господь влияет так на человека только тогда, когда у него сердце остается чистым", - добавил он. Патриарх отметил, что работа в воскресных школах должна быть направлена на то, "чтобы дети не только умом восприняли важность веры, но чтобы сердца их оставались чистыми, несмотря на все трудные обстоятельства современной жизни".

На богослужении в главном храме страны собрались несколько тысяч ребят из разных епархий - ученики воскресных школ, семьи священников, а также многодетные семьи вместе с родителями, бабушками и дедушками. Дети принимали непосредственное участие в литургии: пел сводный детский хор, составленный из 14 коллективов храмов Астрахани, Москвы, Вены, Элисты и других городов. Кроме того, дети помогали патриарху на богослужении в качестве алтарников.

После литургии патриарх встретился с многодетными семьями, а также с семьями военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга и подарил им подарки.

Обращаясь к матерям семейств патриарх сказал: "Вы исполняете самое важное служение". "Иногда женщины делают какую-то карьеру: занимаются делами, наукой, политикой. Они, конечно, занимаются важным делом. Но все же нет ничего важнее материнства, потому что от этого в прямом смысле слова зависит наше будущее - то, какой будет наша страна, каким будет наш народ, какой будет наша Церковь", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

Как рассказал ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, недавно в двух молодых семьях священников безвременно умерли их кормильцы. Эти семьи также приняли участие во встрече с патриархом, который передал им материальные средства для поддержки.