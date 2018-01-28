Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 1 тыс. человек собрались в центре Москвы на несогласованную акцию оппозиции

Общество
28 января, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Правоохранительные органы предупредили собравшихся о недопустимости нарушения закона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 1 тысячи человек собрались на несогласованную акцию оппозиции на Тверской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

"В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 1000 человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее прокуратура Москвы предостерегла организаторов несанкционированного шествия на Тверской 28 января о недопустимости нарушения закона и о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.

Смотрите также

Член СПЧ сообщил об участии 400 человек в несогласованной акции Навального в Москве

Власти Москвы попросили прокуратуру вынести Навальному предостережение

Власти заявили, что сторонники Навального и Яшина не вправе провести акции 28 января

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
2
Около 1 тыс. человек собрались в центре Москвы на несогласованную акцию оппозиции
3
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
4
Умерла режиссер Мария Саакян
5
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама