Около 1 тыс. человек собрались в центре Москвы на несогласованную акцию оппозиции

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 1 тысячи человек собрались на несогласованную акцию оппозиции на Тверской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

"В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 1000 человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее прокуратура Москвы предостерегла организаторов несанкционированного шествия на Тверской 28 января о недопустимости нарушения закона и о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.