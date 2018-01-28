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Fox: в США из-за гриппа отменили занятия в школах 11 штатов

Общество
28 января, 17:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, января. /ТАСС

Ранее эксперты сообщали, что в стране от болезни скончались уже 37 детей

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НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Власти сразу 11 американских штатов отменили занятия в школах в связи с эпидемией гриппа в стране. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News.

Согласно его данным, с понедельника не будут проходить уроки в школах Айдахо, Алабама, Иллинойс, Кентукки, Мичиган, Миссури, Оклахома, Северная Каролина, Теннесси, Техас и Флорида. Сроки возобновления учебы не уточняются, так как они зависят от оценки степени опасности эпидемиологической ситуации.

Как сообщила в субботу газете The Hill глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Desease Control and Prevention, CDC) Бренда Фицджеральд, в стране от гриппа скончались уже 37 детей. Эксперты предполагают, что к концу зимнего сезона данный показатель может удвоиться.

В США врачи настоятельно рекомендуют всем делать прививки от гриппа, начиная с шестимесячного возраста. Пожилым людям и детям, которые находятся в особой группе риска, вакцинация необходима в первую очередь, подчеркивают эксперты CDC.

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