Полиция изучает видео с водителем, проехавшим по тротуару в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция проверяет видео, на котором запечатлено, как автомобиль едет по тротуару на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского управления ГИБДД.

"В столичной Госавтоинспекции изучают видеозапись, на которой водитель, управляя автомобилем, движется по тротуару на севере Москвы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в одной из социальных сетей появилась видеозапись, на которой видно, как водитель в ночное время грубо нарушил правила дорожного движения и проехал по тротуару в Тимирязевском районе Москвы.