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Полиция изучает видео с водителем, проехавшим по тротуару в Москве

Общество
28 января, 21:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором водитель нарушает ПДД в Тимирязевском районе

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция проверяет видео, на котором запечатлено, как автомобиль едет по тротуару на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского управления ГИБДД.

"В столичной Госавтоинспекции изучают видеозапись, на которой водитель, управляя автомобилем, движется по тротуару на севере Москвы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в одной из социальных сетей появилась видеозапись, на которой видно, как водитель в ночное время грубо нарушил правила дорожного движения и проехал по тротуару в Тимирязевском районе Москвы.

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