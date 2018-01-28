Полиция сняла с авиарейса Москва - Дубай пассажирку за курение на борту

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции сняли с авиарейса из Москвы в Дубай пассажирку за курение на борту самолета, сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"28 января в дежурную часть полиции в аэропорту Внуково поступило сообщение о том, что на борту готовящегося к отлету в Дубай самолета, пассажирка не подчиняется требованиям командира воздушного судна - курит на борту. Сотрудники транспортной полиции сняли пассажирку с рейса и доставили в дежурную часть", - сказал собеседник агентства.

В отношении 19-летней жительницы Якутска составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ ("Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах").

Ранее СМИ сообщали, что пассажирка была в нетрезвом состоянии и дебоширила на борту. В полиции опровергли данную информацию.

В Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу ранее сообщили ТАСС, что всего за 2017 год 634 авиадебошира были сняты или не допущены к посадке на рейсы. Из них 19 человек были привлечены к уголовной ответственности, 611 - к административной.