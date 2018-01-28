Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция сняла с авиарейса Москва - Дубай пассажирку за курение на борту

Общество
28 января, 21:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

19-летняя жительница Якутска заплатит штраф

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции сняли с авиарейса из Москвы в Дубай пассажирку за курение на борту самолета, сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"28 января в дежурную часть полиции в аэропорту Внуково поступило сообщение о том, что на борту готовящегося к отлету в Дубай самолета, пассажирка не подчиняется требованиям командира воздушного судна - курит на борту. Сотрудники транспортной полиции сняли пассажирку с рейса и доставили в дежурную часть", - сказал собеседник агентства.

В отношении 19-летней жительницы Якутска составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ ("Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах").

Ранее СМИ сообщали, что пассажирка была в нетрезвом состоянии и дебоширила на борту. В полиции опровергли данную информацию.

В Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу ранее сообщили ТАСС, что всего за 2017 год 634 авиадебошира были сняты или не допущены к посадке на рейсы. Из них 19 человек были привлечены к уголовной ответственности, 611 - к административной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия
Страны
ОАЭ Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
2
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
3
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
4
WADA сообщило о возможной проблеме безопасности новых контейнеров для допинг-проб
5
Times: британский министр обороны своими заявлениями по РФ вызвал негодование спецслужб
6
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
7
Что пугает, удивляет и привлекает иностранцев, приехавших учиться в Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама