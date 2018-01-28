Юношескую сборную по горным лыжам сформировали в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 28 января. /ТАСС/. Более 20 горнолыжников вошли в юношескую сборную Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) по итогам первенства региона по горным лыжам, которое прошло в воскресенье в курортном поселке Домбай. Об этом сообщил ТАСС президент региональной федерации по горнолыжному спорту Азнаур Хаджичиков.

"Планируем активно развивать горнолыжный спорт в регионе и участвовать в окружных и всероссийских соревнованиях. Сформировали сборную КЧР, в нее вошли 24 человека в возрасте 14-17 лет. Это победители и призеры первенства республики, в котором сегодня участвовали 105 юных спортсменов", - сказал Хаджичиков.

Состязания проводились на склоне горы Мусса-Ачитара на высоте 2,7 тыс. м. Спортсменам из четырех возрастных групп необходимо было преодолеть трассу протяженностью 560 м.

"Трасса была достаточно сложной, мы рады, что ребята ее успешно преодолели. Оценивались скорость и техника катания. Борьба шла на сотые доли [секунды], в четырех возрастных категориях у нас восемь первых мест. Лучшие результаты по итогам двух попыток показали представители Тебердинской горнолыжной школы Диана Шавгенова (58,6 секунды), Дмитрий Марченко (58,62 секунды) и Богдан Раздьяконов (58,74 секунды)", - отметил собеседник агентства.

Первые места заняли еще трое воспитанников этой школы - Николай Зеленский, Алина Байрамукова, Сузанна Павлова. Лидерами также стали Алина Поволжанская и Кирилл Лубинец из Архыза.

Сегодня в Карачаево-Черкесии регулярно занимаются горнолыжным спортом около 150 ребят. В конце 2017 года была создана региональная федерация этого вида спорта.