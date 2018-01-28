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В Дании госпитализирован супруг королевы

Общество
28 января, 22:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Сообщается, что 83-летний принц Хенрик доставлен в Королевскую больницу Копенгагена для обследования

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ТАСС, 28 января. Супруг королевы Дании Маргрете II 83-летний принц Хенрик был в воскресенье доставлен в одну из копенгагенских больниц. Об этом говорится в сообщении, распространенном королевским дворцом, который не уточняет, каково сейчас состояние его высочества.

"С начала января принц находился в Египте и был госпитализирован [там] несколько дней назад. В связи с этим его королевское высочество теперь прибыл домой, чтобы пройти дополнительные обследования в Королевской больнице [Копенгагена]", - говорится в документе.

Летом минувшего года 83-летний супруг датской королевы сенсационно заявил, что не хочет, чтобы его хоронили рядом с женой после того, как они оба уйдут из жизни. В последние годы он также неоднократно говорил журналистам, что недоволен своей жизнью при дворе и титулом принца-консорта, от которого он отказался после официального ухода на пенсию в конце 2015 года. Вскоре после шокировавшего Данию заявления принца королевский дворец объявил о том, что у него диагностирована прогрессирующая деменция (приобретенное слабоумие).

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