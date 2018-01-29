Путин и Нетаньяху почтят память жертв Холокоста в Еврейском музее

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник примут участие в мероприятиях в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста.
"В Еврейском музее и центре толерантности В. Путин и Б. Нетаньяху вместе примут участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, а также годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
В этот день на территории музея будет заложен камень мемориала участникам Сопротивления в фашистских концлагерях. Как отметил генеральный директор музея, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, камень привезен с места расстрела евреев в Смоленской области.
"Мы привезли символический камень с места расстрела евреев из района Любавичи Смоленской области. Это будет символический камень будущего монумента, на который мы объявим конкурс. Он будет по всем правилам, с техническим заданием, его мы разошлем скульпторам, потом соберем жюри и будем выбирать", - сказал Борода.
Также в понедельник откроется выставка, рассказывающая об истории восстания в лагере Собибор в 1943 году. "Мы подготовили выставку, посвященную восстанию в Собиборе. История Собибора уникальна - это восстание дало возможность спастись сотням людей. Много сделано для увековечения памяти этого восстания, но недостаточно, и мы посчитали должным сделать экспозицию, посвященную этому событию", - подчеркнул директор Еврейского музея.
В памятных мероприятиях примут участие главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, представители российских государственных структур, международных организаций, дипломатических миссий, потомки узников нацистских лагерей.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается по решению ООН 27 января, в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн человек.
Термин "холокост", означающий "всесожжение", "уничтожение огнем", вошел в широкий обиход после издания книг писателя Эли Визаля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территориях Германии, ее союзников и оккупированных ею стран.
Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.