Путин и Нетаньяху почтят память жертв Холокоста в Еврейском музее

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник примут участие в мероприятиях в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста.

"В Еврейском музее и центре толерантности В. Путин и Б. Нетаньяху вместе примут участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, а также годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В этот день на территории музея будет заложен камень мемориала участникам Сопротивления в фашистских концлагерях. Как отметил генеральный директор музея, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, камень привезен с места расстрела евреев в Смоленской области.

"Мы привезли символический камень с места расстрела евреев из района Любавичи Смоленской области. Это будет символический камень будущего монумента, на который мы объявим конкурс. Он будет по всем правилам, с техническим заданием, его мы разошлем скульпторам, потом соберем жюри и будем выбирать", - сказал Борода.

Также в понедельник откроется выставка, рассказывающая об истории восстания в лагере Собибор в 1943 году. "Мы подготовили выставку, посвященную восстанию в Собиборе. История Собибора уникальна - это восстание дало возможность спастись сотням людей. Много сделано для увековечения памяти этого восстания, но недостаточно, и мы посчитали должным сделать экспозицию, посвященную этому событию", - подчеркнул директор Еврейского музея.

В памятных мероприятиях примут участие главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, представители российских государственных структур, международных организаций, дипломатических миссий, потомки узников нацистских лагерей.

"Фабрики смерти": история и память

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается по решению ООН 27 января, в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн человек.

Термин "холокост", означающий "всесожжение", "уничтожение огнем", вошел в широкий обиход после издания книг писателя Эли Визаля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территориях Германии, ее союзников и оккупированных ею стран.

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.