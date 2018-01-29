Депутат просит главу Минприроды оценить законность работы притравочных станций в РФ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев (фракция "Единая Россия") направил запрос министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому, в котором просит оценить на предмет законности деятельность испытательных станций по обучению охотничьих собак, где осуществляется их притравка.

Ранее Госдума приняла закон о запрете контактной притравки в РФ, однако документ был отклонен Советом Федерации, где посчитали, что он может нанести вред охотничьей отрасли. Для преодоления разногласий была создана согласительная комиссия из депутатов и сенаторов, которой на прошлой неделе удалось прийти к концептуальной договоренности по тексту.

"Прошу вас дать оценку министерства о правомерности указанной деятельности <...> а также провести разъяснительную работу с представителями общественных организаций и бизнес-сообществом в указанной сфере с целью информирования о действующих положениях Уголовного кодекса РФ", - говорится в письме Николаева, копия которого есть у ТАСС.

Николаев отметил, что, по имеющейся в профильном думском комитете информации от общественных организаций, в России насчитываются 152 испытательные станции по обучению охотничьих собак, однако, по данным обществ защиты животных, их в сотни раз больше. "На подобных станциях осуществляется на коммерческой основе притравка охотничьих собак, что подтверждается наличием рекламы данного вида услуг в интернете", - пишет парламентарий.

Вместе с тем, напоминает он, статья 245 УК РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. Глава комитета обратил внимание, что соответствующая норма действует с 1996 года и предусматривает санкции вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

"Учитывая изложенное, существование указанных испытательных станций противоречит действующему законодательству РФ и деятельность по притравке является незаконной", - делает вывод Николаев.

Одновременно политик указал, что принятый Госдумой закон о запрете контактной притравки "вводит положения, позволяющие осуществлять подготовку и обучение собак охотничьих пород в соответствии с действующим законодательством и не допускать появления состава правонарушения, предусмотренного УК РФ (в части причинения боли и страданий, а также гибели животных и получения ими увечий) посредством обязательного наличия ограждающих конструкций между собаками охотничьих пород и дикими животными".

О чем договорились депутаты и сенаторы

В разговоре с корреспондентом ТАСС Николаев рассказал, что члены согласительной комиссии пришли к консенсусу по трем его основным положениям. "Во-первых, мы определяем, что любое обучение собак не только не должно допускать жестокого обращения, но и не наносить им физического вреда", - подчеркнул он.

Во-вторых, согласно обновленной редакции, "теперь запрет контактной притравки касается не только диких животных, но любых других", продолжил депутат. "Мы знаем, что есть случаи использования для притравки домашних животных. Этим мы по сути расширяем ограничения ранее принятого закона", - пояснил он. Кроме того, депутаты и сенаторы договорились, что выведут из-под действия закона ловчих птиц, поскольку для них данные нормы не актуальны.

При этом в Госдуме "категорически не согласились с предложениями коллег из Совфеда разрешить контактную притравку норных собак моложе 1 года", оговорился Николаев. "Считаем, что это нарушило бы концепцию законопроекта и создало бы лазейку. Рады, что на втором заседании согласительной комиссии коллеги сняли эту просьбу", - сказал он.

Одновременно глава комитета считает необходимым осуществить проверку всех существующих испытательно-тренировочных станций для охотничьих собак. "Статью 245 УК РФ никто не отменял, и любое жестокое обращение с животными должно наказываться", - убежден он. "Испытательно-тренировочными их называют ассоциации собаководов, но мы считаем, что все эти станции - притравочные, испытательно-тренировочные - должны пройти проверку", - подтвердил парламентарий.

"Мы видим, что на таких станциях животные используются для контактной притравки, и это подпадает под соответствующую статью УК РФ, - заявил Николаев. - Более того, это делается в корыстных интересах". Он акцентировал внимание, что после принятия закона любая контактная притравка будет запрещена, как это и было предусмотрено изначально. "Важно, что мы не отступаем ни на йоту от этой позиции", - заключил депутат.