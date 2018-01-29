Собянин не видит смысла в укрупнении районов Москвы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Реорганизация и укрупнение районов Москвы сейчас не имеют смысла, считает мэр столицы Сергей Собянин.

"Я считаю, что структура районов Москвы - устоявшаяся и стабильная. Районы Москвы достаточно большие, в каждом из них живет по 100-200 тыс. человек. Конечно, там нужна и муниципальная власть, и администрация. Работы более чем достаточно, и пытаться там сейчас что-то реорганизовывать, укрупнять не вижу никакого смысла", - сказал Собянин в опубликованном в понедельник интервью газете "Коммерсантъ", комментируя недавнее предложение провести референдум об объединении районов Марьино и Люблино.

"Мы много занимались оптимизацией бюджетной сети, и поэтому, видимо, считается, что процессы укрупнения и реорганизации - наша "фишка", без которой жить не можем. Ничего подобного", - добавил мэр.

Ранее общественная организация "За комфортную среду" выступила инициатором идеи о проведении 18 марта 2018 года, в день выборов президента России, референдума по объединению районов Марьино и Люблино в один муниципалитет - Марьинский. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов 24 января сообщил, что организация отозвала свою инициативу.