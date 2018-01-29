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Доработанные до стандартов реновации дома начнут сдавать в Москве в ближайшие недели

Общество
29 января, 4:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

В течение года модернизируют 30 таких домов, сказал мэр Москвы Сергей Собянин

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Жилые дома, построенные до реновации и прошедшие модернизацию под стандарты программы, начнут сдавать в ближайшие недели, смотровые ордера на часть из них жильцы получат уже в феврале. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в опубликованном в понедельник интервью газете "Коммерсантъ".

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"Есть часть домов, которые еще раньше были построены, до создания проекта реновации. <...> Но такие дома требуют доделки, потому что не соответствуют стандартам программы реновации. Поэтому сегодня идет доработка продукта. Первые такие дома сдадут в ближайшие недели", - сказал Собянин.

По словам мэра, первые смотровые ордера по трем таким домам будут выдаваться уже в феврале. "И в течение года таких готовых домов, модернизированных под программу реновации, будет около 30", - сообщил он.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тысяч домов, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

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