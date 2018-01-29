В Ледовой школе ДВФУ в этом году принимают участие 54 студента и молодых ученых

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Рекордное число - более 50 - студентов и молодых ученых стали участниками четвертой международной Ледовой школы (Ice Mechanics), открывшейся в понедельник в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Их ждут лекции и практика на льду бухты Новик Русского острова, сообщил ТАСС директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер.

"Мы в четвертый раз будем проводить Ледовую школу, в этом году у нас будет 54 человека, и всего два россиянина, остальные - иностранцы. Мы закупаем специальные теплые костюмы, они были испытаны в Арктике, и делаем специальную палатку, горячий чай, чтобы участники не заболели. Кроме того, у нас дежурит МЧС, судно на воздушной подушке, и транспорт, естественно, есть", - рассказал собеседник агентства.

На Ледовую школу приехали студенты и молодые ученые из Китая, Республики Корея, Японии и Канады. В прошлом году в ней участвовало около 30 человек из разных стран.

В первые три дня участников ждут лекции о физике и свойствах морского льда, его воздействии на такие морские сооружения как платформы, трубопроводы, суда, об особенностях обустройства месторождений по добыче нефти и газа на шельфе замерзающих морей. В четверг, 1 февраля, молодые ученые выйдут на лед бухты Новик Русского острова, чтобы отобрать более 800 проб льда для лаборатории и прямо на полигоне провести ряд испытаний. Ледовая школа продлится до 9 февраля.

Ледовая школа позволяет изучить лед и его свойства и набрать материал для серьезных исследований, в частности моделирования процессов разрушения льда при проектировании морских инженерных сооружений, в том числе в Арктике. Мероприятие пользуется большой популярностью у иностранных студентов и ученых, так как эксперты ДВФУ имеют обширный опыт в этой области. Кроме того, многие иностранцы из-за климатических особенностей знают о свойствах льда лишь в теории и ни разу не работали с ним в естественных условиях.

По данным синоптиков, в понедельник днем во Владивостоке температура воздуха составляет около минус 15 градусов, утром она опускалась до 20 градусов мороза. Однако из-за высокой влажности и ветра, которые особенно сильны на побережье и акватории, температура во Владивостоке обычно кажется ниже указанных в сводках синоптиков значений.

Ледовая школа

Ледовая школа - часть проекта "Арктика", который реализуется в рамках программы повышения конкурентоспособности ДВФУ по Проекту 5-100. По этому проекту в 2015 году в ДВФУ начал работу целый ряд лабораторий - ледовая, новых материалов, подводной робототехники, Центр по разработке и конструированию морской техники, Центр по исследованию и конструированию инженерных сооружений для обустройства месторождений в Арктике, а также проектно-конструкторское бюро, которое уже привлечено к работам по арктическим проектам "Роснефти". В 2016 году в университете появились дополнительные подразделения - Российско-китайский полярный инжиниринговый научный центр и Российско-австралийский научный центр Арктики и Антарктики.

Ледовые школы проходят в ДВФУ с зимы 2014 года. Амурский залив выбран для подготовки, поскольку в это время года вблизи Владивостока можно встретить основные виды морского льда, которые есть и в арктических водах: это и прочные белые ледовые поля, и образующий торосы серо-белый лед, и молодой серый лед. Проект направлен на создание центра превосходства в области арктических технологий освоения ресурсов Мирового океана, полное инжиниринговое и научное сопровождение проектов на шельфе арктических и субарктических морей.