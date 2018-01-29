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Замглавы Рособрнадзора заявила, что вузы должны выпускать меньше юристов и экономистов

Общество
29 января, 15:36 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, января. /ТАСС

Наталия Наумова отметила, что такая ситуация "размывает рынок труда"

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НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Российские вузы выпускают слишком много юристов и экономистов, что мешает развитию регионов и размывает рынок труда. Об этом заявила в понедельник заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ Наталия Наумова на совещании с ректорами вузов в Новосибирске.

"Вопрос: для чего размывать рынок труда... Для чего выпускать в десять раз больше юристов и экономистов? Для того, чтобы они потом не нашли себе работы? На сегодня этот диссонанс очевиден", - сказала Наумова.

Для примера она привела Новосибирскую область, где больше половины студентов на внебюджетной основе обучаются на юристов и экономистов. "Есть ряд направлений, на которые делает ставка область, которые сегодня в вузе не готовятся. Соответственно, эти сегменты будут испытывать катастрофический дефицит в кадрах", - отметила Наумова.

По мнению замглавы Рособрнадзора, при подготовке специалистов вузы должны обращать внимание на приоритеты развития регионов.

В настоящее время в Сибирском федеральном округе насчитываете больше 150 вузов, в которых обучается почти 750 тыс. студентов, что составляет 14% от всех студентов в стране.

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