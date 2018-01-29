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Путину рассказали о будущем мемориале участникам сопротивления в нацистских лагерях

Общество
29 января, 15:39 UTC+3 МОСКВА. 29 января. МОСКВА. 29, января. /ТАСС

Президент России в понедельник посетил Еврейский музей и центр толерантности

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МОСКВА. 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Еврейский музей и центр толерантности, где в понедельник прошла церемония закладки первого камня мемориала участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто.

Путина в центре встретили главный раввин России Берл Лазар, директор Еврейского музея и президент ФЕОР Александр Борода и глава попечительского совета центра, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, которые рассказали президенту о будущем мемориале.

"Мы хотим вас пригласить, когда будет открываться памятник", - сказал Борода, который заметил, что первый камень был привезен с места расстрелов евреев в Смоленской области.

Церемония закладки первого камня на территории Еврейского музея и центра толерантности прошла в понедельник по случаю памяти жертв холокоста и 75-летия восстания в концлагере "Собибор". Церемония прошла до приезда главы государства, а в центре Путину рассказали о будущем памятнике у камня, который был установлен.

Перед закладкой камня были зажжены шесть свечей памяти. Первую зажег Лазар, вторую - посол Польши, а третью - посол США. Затем свечи зажгли временно поверенные в делах посольства Королевства Нидерландов в РФ и посол Франции. Шестую свечу зажгла внучка предводителя восстания пленных в концлагере Собибор советского офицера Александра Печерского.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Вексельберг, Виктор Феликсович
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