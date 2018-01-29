Заммэра Печатников заявил, что гематолога Мисюрину будут защищать лучшие адвокаты России

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Лучшие адвокаты России будут защищать в суде второй инстанции (в Мосгорсуде - прим. ТАСС) врача-гематолога Елену Мисюрину, которая ранее была осуждена Черемушкинским районным судом на два года колонии за проведение медицинской процедуры, повлекшей смерть пациента. Об этом в понедельник сообщил журналистам заммэра Москвы Леонид Печатников.

"По-видимому, произошла судебная ошибка. Мы не можем эмоциями воздействовать на правоохранительные органы, любого законного решения мы должны добиваться в рамках действующего закона. Подана апелляция, к нему приложены все экспертизы, которые не были учтены судом первой инстанции. Мэрия позаботилась о том, чтобы в суде Мисюриной помогали самые лучшие и известные в стране адвокаты", - сказал он.

По словам заммэра, "адвокаты взялись защищать врача на безвозмездной основе".

"Как врач я смотрел историю болезни, и мне представляются высказанные ей обвинения абсурдными. <...> Но мы не можем подвергать сомнению квалификацию ни следователя, ни прокурора, ни судьи. Этим должны заниматься соответствующие правоохранительные органы, прежде всего, суд второй инстанции", - подчеркнул Печатников.

Усилиями профессионального сообщества

По словам руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, сегодня в поддержку Мисюриной объединилось все медицинское сообщество города. "Как только стало возможно, адвокат подал апелляционную жалобу на решение Черемушкинского суда, и у департамента здравоохранения появилась возможность для того, чтобы привлечь дополнительный состав экспертов, предоставить защите любые консультации, любых специалистов и обеспечить поддержку при повторном рассмотрении дела в суде вышестоящей инстанции", - отметил он.

Хрипун добавил, что "любое инвазивное вмешательство сопровождается риском осложнений". "Это я говорю не только как руководитель департамента здравоохранения, а как хирург, у которого за плечами 35 лет хирургического стажа. И очень сложно, зачастую, бывает определить причины и последствия таких осложнений", - подчеркнул он.

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова отметила, что жалобы на "необоснованную травлю Мисюриной" начали поступать к ней еще три года назад. По ее данным, суд руководствовался протоколом вскрытия, который был проведен в частной клинике, не имеющей лицензии, "с нарушением всего чего только можно".

На своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин призвал максимально объективно и корректно рассматривать дела, связанные с врачебными ошибками, поскольку "это важно не только для врачебного сообщества, но и в конечном счете для людей, которые обращаются к ним за помощью". Он отметил, что "крайне озабочен" делом Мисюриной.

Дело Мисюриной

Ранее суд признал Мисюрину виновной по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть" и приговорил к двум годам колонии.

Суд установил, что 25 июля 2013 года врач-гематолог частной клиники на Профсоюзной улице, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции. Своими действиями она причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых последний через несколько дней скончался. 29 января защита Мисюриной подала апелляционную жалобу на приговор Черемушкинского районного суда.