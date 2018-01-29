Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Саратове открылся пункт сбора гуманитарной помощи для жителей сгоревшей многоэтажки

Общество
29 января, 15:59 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 29, января. /ТАСС

В первую очередь погорельцам требуется детская и взрослая одежда, продукты питания, средства личной гигиены

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 29 января. /ТАСС/. Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей сгоревшего многоквартирного дома открылся в Саратове. Об этом сообщила в понедельник пресс- служба администрации города.

Пожар в двухэтажном доме на Аткарской, 33 произошел в ночь на субботу. В результате пострадали четыре человека. Площадь пожара составила 600 кв. м, без жилья остались 49 человек.

"В Кировском районе города по адресу: ул. Б. Казачья, 14 открыт пункт сбора помощи для пострадавших в результате пожара", - пояснила пресс-служба.

Как уточнили в администрации, погорельцы лишились всех вещей, поэтому в первую очередь им требуется детская и взрослая одежда, продукты питания, средства личной гигиены и т. д.

Тем временем власти города готовят предложения по дальнейшему расселению жильцов поврежденного дома. В настоящий момент для пострадавших организован пункт временного размещения в гостиничном комплексе, им воспользовались шесть человек. Остальные разместились у родственников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саратовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России в 2017 году зафиксирована минимальная рождаемость за 10 лет
2
На Малышевском месторождении в Свердловской области нашли цельный изумруд весом 1,6 кг
3
Полиция нашла школьниц, осквернивших Вечный огонь в Краснодарском крае
4
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
5
Путин призвал бороться с попытками "оседлать идею мирового господства"
6
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
7
ПФР: стоимость набора соцуслуг для льготников проиндексируют на 2,5% в феврале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама