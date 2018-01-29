В Саратове открылся пункт сбора гуманитарной помощи для жителей сгоревшей многоэтажки

САРАТОВ, 29 января. /ТАСС/. Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей сгоревшего многоквартирного дома открылся в Саратове. Об этом сообщила в понедельник пресс- служба администрации города.

Пожар в двухэтажном доме на Аткарской, 33 произошел в ночь на субботу. В результате пострадали четыре человека. Площадь пожара составила 600 кв. м, без жилья остались 49 человек.

"В Кировском районе города по адресу: ул. Б. Казачья, 14 открыт пункт сбора помощи для пострадавших в результате пожара", - пояснила пресс-служба.

Как уточнили в администрации, погорельцы лишились всех вещей, поэтому в первую очередь им требуется детская и взрослая одежда, продукты питания, средства личной гигиены и т. д.

Тем временем власти города готовят предложения по дальнейшему расселению жильцов поврежденного дома. В настоящий момент для пострадавших организован пункт временного размещения в гостиничном комплексе, им воспользовались шесть человек. Остальные разместились у родственников.