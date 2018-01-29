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Более 350 человек из разных регионов примут участие в студенческом форуме на Домбае

Общество
29 января, 16:16 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 29, января. /ТАСС

Семидневный форум проводится Уральским федеральным университетом совместно с Минтирузма КЧР

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ЧЕРКЕССК, 29 января. /ТАСС/. Студенческий форум пройдет в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии в начале февраля в рамках совместного проекта Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) и Министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР, сообщил в понедельник ТАСС председатель Союза студентов, заместитель первого проректора УрФУ Аслан Кагиев.

"В этом году Уральский федеральный университет совместно с Минтирузма КЧР проводит семидневный студенческий форум. Его также посетят студенты Балтийского федерального университета, Томского и Московского госуниверситетов, всего ожидаем более 350 человек. Мероприятие организовано в рамках программы нашего вуза "Русско-Кавказская волна" и проекта Katadze по вовлечению студентов в активный образ жизни", - сказал Кагиев.

С 5 по 11 февраля для участников форума будут организованы различные мастер-классы, лекции, разнообразная культурная и спортивная программа. "Приглашаем интересных спикеров - руководителей российских благотворительных фондов, бизнес сообществ, которые поделятся с ребятами своим опытом и знаниями. Студенты получат возможность в новом формате самообразовываться, знакомиться с историей и традициями народов КЧР, одного из самых многонациональных и красивых уголков России, а также заниматься продвижением кавказской культуры", - отметил собеседник агентства.

По его мнению, проведение таких форумов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) помогает молодежи из других субъектов страны лучше узнать регион, способствует формированию позитивного имиджа Северного Кавказа и изменению стереотипов, которые бытовали о нем ранее. "Очень хотим в следующем году провести в Карачаево-Черкесии масштабный зимний фестиваль с участием более 1 тыс. студентов, и сделать его международным", - поделился планами Кагиев.

Министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Анзор Эркенов отметил, что Домбай не случайно выбран местом проведения форума. "Ведь именно здесь в советское время проводились крупнейшие события в молодежной сфере. В связи с этим, Министерство туризма, курортов и молодежной политики республики берет курс на становление курортного поселка как Мекки российского студенчества", - сказал Эркенов.

В Минтуризме КЧР подчеркнули, что республика всегда готова поддерживать интересные и значимые проекты молодежи, активно сотрудничать с российскими вузами и молодежными организациями, а также участвовать в реализации образовательных и культурных программ.

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