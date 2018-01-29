Мать, продавшую младенца за билеты домой, приговорили к 4 годам колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 4 годам колонии общего режима женщину, которая за 11,5 тыс. рублей передала супругам из Таджикистана своего новорожденного сына, а полученные деньги потратила на дорогу домой, сообщили ТАСС в понедельник в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По информации пресс-службы, осужденная - Лола Тагаева летом 2016 года договорилась с супругами, гражданами Таджикистана, о передаче им своего ребенка, который должен был родиться осенью. "В октябре женщина передала им новорожденного сына, получив за это 11,5 тыс. рублей... Тагаевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года колонии общего режима".

В пресс-службе также отметили, что деньги за младенца Тагаева потратила на билеты домой. Супруги, заплатившие ей за ребенка, Исроилжон Ортиков и Холида Юсупова получили по три года колонии общего режима. Все фигуранты отрицают свою вину.