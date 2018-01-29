Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мать, продавшую младенца за билеты домой, приговорили к 4 годам колонии

Общество
29 января, 16:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, января. /ТАСС

За своего ребенка женщина получила 11,5 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 4 годам колонии общего режима женщину, которая за 11,5 тыс. рублей передала супругам из Таджикистана своего новорожденного сына, а полученные деньги потратила на дорогу домой, сообщили ТАСС в понедельник в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По информации пресс-службы, осужденная - Лола Тагаева летом 2016 года договорилась с супругами, гражданами Таджикистана, о передаче им своего ребенка, который должен был родиться осенью. "В октябре женщина передала им новорожденного сына, получив за это 11,5 тыс. рублей... Тагаевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года колонии общего режима".

В пресс-службе также отметили, что деньги за младенца Тагаева потратила на билеты домой. Супруги, заплатившие ей за ребенка, Исроилжон Ортиков и Холида Юсупова получили по три года колонии общего режима. Все фигуранты отрицают свою вину.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России в 2017 году зафиксирована минимальная рождаемость за 10 лет
2
На Малышевском месторождении в Свердловской области нашли цельный изумруд весом 1,6 кг
3
Полиция нашла школьниц, осквернивших Вечный огонь в Краснодарском крае
4
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
5
Путин призвал бороться с попытками "оседлать идею мирового господства"
6
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
7
ПФР: стоимость набора соцуслуг для льготников проиндексируют на 2,5% в феврале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама