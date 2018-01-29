СМИ: память основателя IKEA почтили минутой молчания в шведских магазинах компании

ТАСС, 29 января. Минута молчания прошла в шведских магазинах корпорации IKEA в понедельник в память об основателе компании Ингваре Кампраде, который скончался 28 января в возрасте 91 года в своем доме на юге Швеции. Об этом сообщила газета The Local.

По данным издания, о проведении минуты молчания сотрудникам и посетителям 25 магазинов IKEA в Швеции сообщили по громкой связи, после чего в 12:00 по местному времени (14:00 мск) помещения на короткий срок погрузились в тишину. "Мы хотим посвятить этот момент размышлениям и воспоминаниям об Ингваре, и мы рады возможности сделать это вместе с нашими покупателями", - цитирует газета заявление официального представителя шведского подразделения IKEA Якуба Холмстрёма.

Ингвар Кампрад родился в 1926 году в Смоланде - области на юге Швеции. В 17 лет он основал IKEA: рассылал товары по почте. Первый магазин открылся в 1958 году в Эльмхульте в Смоланде.

По данным портала IKEA, с 1988 года Кампрад перестал занимать должность руководителя, но не отошел от дел в компании. В 1995 году Кампрад основал шведский банк Ikano, спустя 20 лет журнал Forbes включил шведа в список 10 самых богатых людей планеты под восьмым номером с состоянием в $43,2 млн.