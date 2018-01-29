Выставка к 125-летию с рождения исследователя Арктики Урванцева откроется в Норильске

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Выставка к 125-летнему юбилею со дня рождения исследователя Арктики, геолога Николая Урванцева откроется в музее Норильска 30 января. Об этом в понедельник сообщила ТАСС директор музея Наталья Федянина.

"Выставка к юбилею Николая Николаевича посвящена его первым экспедициям 1919-1934 годов. Она займет третий, самый большой зал музея Норильска. Все пространство зала станет на время экспозиции картой Таймыра и Северной Земли, где посетители по следам ученого смогут проложить свои маршруты - обнаружить новые месторождения, покорить реки, исследовать природу и погоду, нанести на карту новые места", - рассказала она.

Географические открытия Урванцева

По словам краеведа из Норильска Станислава Стрючкова, благодаря экспедициям Урванцева фактически произошло открытие Таймыра. "В мире и в России он известен прежде всего как географ, главная заслуга которого в том, что он фактически нанес на карту нашей родины полуостров Таймыр - до этого он был нанесен весьма схематично. И именно Урванцев создал координатную сетку Таймыра, привязал ее к общероссийской и сделал множество географических открытий, дал название огромному количеству объектов. Его координатной сеткой пользуются до сих пор", - отмечает Стрючков.

Как отметил в беседе с ТАСС главный научный сотрудник института ВНИИОкеангеология Георгий Аветисов, Урванцеву удалось не только совместить береговую линию с координатами, но и собрать крупную геологическую коллекцию, составить первую геологическую карту Северной Земли и связать "геологическое устройство архипелага с особенностями геологического строения полуострова Таймыр, который от Северной Земли отделяет пролив Вилькицкого".

Эксперты называют эту экспедицию "Вторым открытием Северной Земли" - она была открыта в 1913 году, но революция и гражданская война помешали подробно изучить эти земли, сделать это удалось лишь в 1930-е годы. Именно тогда были даны названия крупным географическим объектам архипелага, рассказал заведующий лабораторией Ледового плавания Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Сергей Фролов. Вторым его важнейшим свершением Фролов считает открытие месторождений в районе современного Норильска.

С именем Урванцева связывают как рождение Норильского горно-металлургического комбината, так и создание самого Норильска. Именно с геологических открытий Урванцева и началось промышленное освоение этого района, был заложен город Норильск и создан комбинат. "Будучи заключенным и работая на комбинате, Урванцев рассказал, что такие же залежи могут быть на Талнахе, промышленное освоение которого началось позднее", - подчеркивает краевед Станислав Стрючков.

Об исследователе

Николай Урванцев родился 17 января (29 января по новому стилю) 1893 года в г. Лукоянове Нижегородской губернии. Был участником девяти экспедиций на севере Красноярского края в период 1919-1934 годов. Будучи заключенным Норильского исправительно-трудового лагеря в 1942-1945 годах, Урванцев руководил геолого-поисковыми работами. После досрочного освобождения в 1945 году руководил геологической службой Норильского горно-металлургического комбината.

С 1954 года работал в НИИ геологии Арктики в Ленинграде. Умер ученый зимой 1985 года в Ленинграде. Урны с прахом ученого и его супруги были захоронены в Норильске. Летом 2017 года в Норильске установили памятник Николаю Урванцеву.