Житель Архангельска обжаловал штраф за фото с Парада Победы с поверженными штандартами

АРХАНГЕЛЬСК, 29 января. /ТАСС/. Житель Архангельска Михаил Листов в понедельник обжаловал решение Исакогорского районного суда Архангельска, который 19 января признал его виновным в публичной демонстрации нацистской символики. В мае 2016 года Листов разместил на своей странице в соцсети фотографию с поверженными фашистскими штандартами с Парада Победы, который состоялся на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

"Да, сегодня подали уже жалобу. Будем обжаловать в областном суде", - сказал ТАСС Листов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Архангельского областного суда, Листову была назначено наказание по ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). "Ему был определен штраф 1 тыс. рублей - минимальное наказание, предусмотренное действующим законодательством", - пояснили в пресс-службе.

Как рассказал Листов, он разместил фотографию накануне 9 мая 2016 года.

"[Именно] накануне 9 Мая, потому что мы уезжаем на дачу, там нет интернета, заранее разместил. Я просто выложил, чтобы память была... 16 января 2018 года позвонили, пригласили в полицию, сказали: можете объяснить? Я пришел, вины за собой не чувствую, а 19 января был суд", - рассказал Листов.

Со своей стороны, профессор кафедры всеобщей истории Северного Арктического федерального университета Андрей Репневский считает, что на размещенной Листовым фотографии нет пропаганды фашизма.

"Знамена со свастикой на фото показаны в униженном положении - склонены к земле. Если этот всемирно известный снимок и вызывает какие-либо чувства, то это чувства гордости за нашу Победу над сильным и жестоким врагом, чувства справедливой мести... Надо не запрещать показ свастики, когда это в культурно-историческом контексте необходимо, а воспитывать соответствующее негативное отношение к символам нацизма", - сказал ТАСС профессор.