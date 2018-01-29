Водителей в Москве призвали пересесть на общественный транспорт из-за возможного снегопада

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Столичных автомобилистов призвали отказаться от поездок на личном транспорте в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями в вечерний час пик в понедельник.

"ЦОДД прогнозирует увеличение загруженности дорог и затруднение автомобильного движения в столице в связи с неблагоприятными погодными условиями в вечерний час пик. По возможности просим отказаться от поездок по городу на личном автотранспорте. Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях и увеличению пассажиропотока", - говорится в сообщении пресс-службы столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что самые серьезные затруднения в движении вечером 29 января ожидаются на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также вылетных магистралях, преимущественно в направлении севера.

"Во избежание роста числа дорожно-транспортных происшествий ЦОДД рекомендует автомобилистам быть более внимательными и аккуратными на дорогах. При неблагоприятных условиях необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, избегать необоснованных маневров и резких торможений", - добавили в ЦОДД.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что в понедельник в Москве ожидается облачная погода, снег и температура воздуха в районе 0 градусов.