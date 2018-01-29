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В Госдуме сомневаются в пользе ношения владельцами оружия специальных жилетов

Общество
29 января, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект разрабатывает замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев не видит большой пользы для общества обязать владельцев оружия носить опознавательные знаки или жилеты. Перспективы у соответствующего законопроекта, по мнению депутата, сомнительны.

Ранее СМИ сообщили, что замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов разрабатывает законопроект об обязанности владельцев оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов. По его словам, возможные нововведения могут коснуться всех владельцев огнестрельного оружия (охотничьего, нарезного, травматического), которых в России насчитывается до 8 млн человек.

"Польза от реализации данной инициативы минимальная, поэтому и перспективы у этого законопроекта, на мой взгляд, сомнительны. Владельцы, к примеру, травматики, в случае чрезвычайной ситуации - нападения преступников - могут и сами себя защитить, и других гражданских лиц. Примеров таких немало", - заявил в понедельник ТАСС Шхагошев.

"Допустим, при захвате террористами здания аэровокзала или торгового центра во владельцев оружия, которые будут в этих опознавательных жилетах, что будет видно издалека, или со значками, в первую очередь будут стрелять на поражение. Сотрудники охраны и так ходят в форме, по которой можно определить, есть у них оружие или нет", - пояснил депутат.

"Нет каких-то революционных предпосылок, чтобы прибегнуть к предложению, о котором говорит автор", - добавил парламентарий.

Шхагошев также обратил внимание на то, что существующие правила выдачи разрешения на ношение оружия в России являются на сегодняшний день адекватными.

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Персоны
Нилов, Олег Анатольевич Шхагошев, Адальби Люлевич
Темы
"Единая Россия" "Справедливая Россия"
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