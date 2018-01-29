В пробную перепись населения попадут около 36 тыс. жителей Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 29 января. /ТАСС/. Пробная перепись населения РФ в 2018 году охватит около 36 тыс. жителей Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили ТАСС в понедельник в управлении федеральной службы Госстатистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Перепись пройдет с 1 по 31 октября в 10 регионах РФ и станет подготовкой к Всероссийской переписи населения 2020 года с учетом новых способов сбора сведений о населении в электронном виде. Кроме Эльбрусского района КБР в пробную перепись попадут по одному муниципалитету Якутии, Камчатки, Красноярского края, Новгородской и Сахалинской областей, Москвы и Петербурга, а также два района Иркутской области.

"В Кабардино-Балкарии предположительно будет обследовано около 36 тыс. человек. Сведения о населении, содержащиеся в переписных листах, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению или распространению и используются только в целях формирования официальной статистической информации. Обработка сведений о населении будет осуществляться в условиях, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа и предотвращение их хищения, утраты, подделки или иного искажения", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, Росстат разработает официальную статистическую методологию, проведет проектно-технологические работы по сбору сведений в электронном виде, поставку статистического инструментария, средств материально-технического обеспечения, будет взаимодействовать с МВД в вопросах обеспечения охраны правопорядка и безопасности при проведении пробной переписи населения.

"Кабардино-Балкария как регион, немалую долю которого составляет сельское население, имеющий различные природно-климатические условия, горные и предгорные зоны, представляет особый интерес для отработки методологических, организационных и технологических процессов проведения Всероссийской переписи населения 2020 года", - сказал он.

Подготовка и проведение пробной переписи будут финансироваться в рамках государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".