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Улица имени российского революционера Бориса Савинкова появилась в Варшаве

Общество
29 января, 17:13 UTC+3

Переименование проходит в рамках декоммунизации, теперь названия дорог, улиц, мостов, площадей в Польше не могут ассоциироваться с коммунизмом или другим тоталитарным строем

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ВАРШАВА, 29 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Улица российского политического деятеля, участника Белого движения, одного из лидеров партии эсеров и руководителя Боевой организации партии эсеров Бориса Савинкова появилась в Варшаве в рамках декоммунизации.

В соответствии с принятым в Польше 1 апреля 2016 года законом о декоммунизации, названия дорог, улиц, мостов, площадей не могут отдавать дань памяти лицам или организациям, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй. В законе уточняется, что "к пропагандирующим коммунизм относятся названия, связанные с лицами, организациями, событиями или датами, символизирующими репрессивную, авторитарную и не суверенную систему власти в Польше в 1944-1989 годах".

Институт национальной памяти Польши (ИНП) насчитал в республике 943 улицы, которые должны получить новые названия в соответствии с новым законом о декоммунизации, так как они, по мнению экспертов, пропагандируют тоталитарный строй, в том числе коммунизм. Среди названий, которые должны исчезнуть, оказались улицы Красной армии, Первой армии Войска Польского, Народного Войска Польского, 10-летия и 40-летия Польской Народной Республики, а также улицы, носящие имена известных польских деятелей коммунистического периода.

Улица Бориса Савинкова заменила собой улицу Домбровчаков, которая с 1954 года отдавала дань памяти союзу ветеранов, служившем в партизанском формировании под началом Ярослава Домбровского и участвовавшим в гражданской войне в Испании.

Эта улица расположена в варшавском районе Прага-Пулноц на севере столицы на правом берегу Вислы. На этой улице построен жилой комплекс и районная поликлиника, а также Дом культуры "Прага".

В биографии Савинкова Польша занимает особое место. Во время Советско-польской войны 1920 года он обосновался в Варшаве, куда приехал по приглашению главы Польши Юзефа Пилсудского, и создал под своим председательством так называемый Эвакуационный комитет, затем переименованный в "Русский политический комитет". Он участвовал в создании 3-й русской армии и антисоветских военных отрядов под командованием Станислава Булак-Балаховича, издавал в Варшаве газету "За свободу!". В этот период Савинков старался представить себя вождём всех антибольшевистских крестьянских восстаний, объединяемых под названием "зелёного" движения. В октябре 1921 он года был выслан из Польши.

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