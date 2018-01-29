Путин и Нетаньяху посмотрели презентацию нового российского фильма "Собибор"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посмотрели презентацию фильма "Собибор", который выйдет на экраны весной. Презентация состоялась в рамках мероприятий, посвященных международному Дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Путин и Нетаньяху пришли на эти мероприятия сразу после переговоров, которые прошли в Еврейском музее и центре толерантности. Перед встречей лидеры осмотрели выставку "Собибор: Победившие смерть".

Российский фильм "Собибор", снятый Константином Хабенским, рассказывает о восстании в концлагере и подвиге советского офицера Александра Печерского.

Собибор

Концлагерь Собибор (располагался на территории Польши) действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления Музея - Места Памяти в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета. Россия положительно отреагировала на приглашение.

Однако в июле 2017 года Варшава сообщила, что на заседании Международного управляющего комитета было решено продолжать сотрудничество без участия России. Такое изменение позиций Нидерландов, Словакии и Израиля вызвало недоумение и непонимание в Москве. Позднее на встрече с президентом РФ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке израильской стороной российского участия в проекте.