В России в 2017 году зафиксирована минимальная рождаемость за 10 лет

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Рождаемость в России в 2017 году оказалась минимальной с 2008 года и составила 1,69 млн человек. В 2008 году родилось 1,71 млн человек, после чего рождаемость стала расти, достигнув максимума в 1,94 млн человек в 2014 году за счет вхождения в состав РФ Крыма и Севастополя. Такие данные опубликованы в понедельник на сайте Росстата.

Согласно статистическим данным, в 2017 году по сравнению с предыдущим годом рождаемость в России снизилась более чем на 10% - в 2016 году родилось 1,89 млн человек.

Самый высокий спад рождаемости в 2017 году относительно 2016 года зафиксирован в Москве - на 11,3 тыс. человек. Самый низкий спад рождаемости в 2017 году зафиксирован в Чечне: там относительно 2016 года родилось на три человека меньше.

Согласно данным Росстата, в России снижается и смертность. Так, в 2008 году умерло 2 млн человек, в 2016 году - 1,89 млн человек, а в 2017 году - уже 1,82 млн человек.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что падение рождаемости в России со времен Великой Отечественной войны повторяется каждые 25 лет, а в 90-е годы произошло снижение на 50%. И, по словам президента РФ, в связи с падением рождаемости в 90-х годах произошло снижение количества женщин детородного возраста. Путин отмечал, что молодых женщин от 20 до 29 лет в России становится меньше на 34% и назвал это снижение "колоссальным". Глава Минтруда РФ Максим Топилин ранее заявлял, что количество женщин детородного возраста уменьшится к 2035 году еще на 28%.

В конце 2017 года Путин выдвинул комплекс инициатив по улучшению рождаемости в России. Среди них - введение с 1 января 2018 года ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет, продление программы материнского капитала до конца 2021 года, введение дополнительных возможностей использования средств материнского капитала, а также введение ежемесячных выплат из средств материнского капитала на второго ребенка до достижения им полутора лет.