Президентская библиотека в Мурманске оцифрует издания о Заполярье и освоении Арктики

МУРМАНСК, 29 января. /ТАСС/. Первый в регионе центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина открылся в понедельник в Мурманске на базе областной научной библиотеки. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сотрудничество региона и ельцинской библиотеки поможет сохранить уникальные краеведческие издания, посвященные Кольскому Заполярью и освоению Арктики.

"Открытие Центра состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина. Важнейшей задачей центра станет оцифровка уникальных и особо ценных краеведческих изданий, совместная работа с областными музеями и государственным архивом Мурманской области", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что Арктическая стратегия России является одним из приоритетных направлений деятельности регионального центра библиотеки им. Ельцина. А в фондах областной научной библиотеки хранятся уникальные материалы по истории арктического мореплавания и по развитию региона. В рамках сотрудничества в фонд Президентской библиотеки уже переданы около тысячи цифровых копий документов о Кольском крае.

Еще одно направление сотрудничества с Президентской библиотекой - создание электронных читальных залов в городах и поселках Мурманской области. Это позволит любому жителю региона пользоваться ресурсами Президентской библиотеки. При организационной и методической поддержке регионального центра планируется открыть 10 удаленных читальных залов.

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина - одна из трех национальных библиотек Российской Федерации, которая собирает и хранит в электронном виде печатные и архивные материалы, аудио- и видеозаписи, по истории российской государственности, теории и практики права, а также русскому языку. Мурманский региональный центр Президентской библиотеки стал 34-м в России.