В вузах Дагестана планируют повысить качество образования

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Рособрнадзор планирует провести работу по повышению качества образования в дагестанских вузах, количество которых за последние годы сократилось вдвое. Об этом ТАСС сообщил замминистра образования и науки РФ - руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в Махачкале, где в понедельник прошло совещание по вопросам совершенствования подготовки и проведения ЕГЭ в регионе.

"Те вузы, которые дают качественное образование, они будут работать. Это главная наша задача. Будет работа по повышению качества образования, чтобы не было никаких взяток и договорных экзаменов и сессий, а чтобы дети получали качественное образование", - сказал Кравцов.

По его словам, сокращение количества вузов - не самоцель.

Как сообщал ТАСС ранее, за последние годы более половины из 63 вузов и их филиалов в Дагестане сокращены. "В Дагестане 63 вуза и филиала, большинство из них просто выдавали дипломы. (…) И на территории Дагестана мы сократили на 60% количество этих вузов и филиалов", - сказал Кравцов на совещании комитета Госдумы РФ по образованию и науке в Махачкале в октябре 2017 года.