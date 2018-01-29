Хартия в сфере оборота древесины разработана в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 29 января. /ТАСС/. Хартия в сфере оборота древесины разработана для компаний, работающих в лесопромышленном комплексе Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и ЛПК.

"Хартию предложено подписать предприятиям ЛПК региона, ключевым положением документа является то, что компании подтверждают свою приверженность принципам честной конкуренции. Схемы, которыми пользуются недобросовестные предприниматели, давно известны правоохранителям и имеют ряд очевидных признаков. Поэтому процедура присоединения к Хартии, вероятно, будет в включать анализ деятельности той или иной компании экспертами. В случае, если они обнаружат в работе предприятия признаки использования инструментов недобросовестной конкуренции, их предложат устранить и до этого выполнения этого условия компания к хартии присоединиться не сможет", - пояснили в пресс-службе.

Компании, подписавшие Хартию, должны будут взять на себя ряд обязательств: обеспечить максимальную прозрачность своего бизнеса; не получать конкурентного преимущества за счет неуплаты налоговых платежей, либо участия в схемах незаконного возмещения НДС. Участники соглашения должны будут проявлять добросовестность при выборе контрагента, стремится приобретать лесопродукцию непосредственно у производителей, переработчиков, либо фирм-комиссионеров, а также у других добросовестных участников, в том числе подписавших хартию.

Окончательный текст документа и порядок присоединения к хартии будет разработан в ближайшее время совместно представителями бизнеса и власти. Координацией процесса займется межведомственная рабочая группа, созданная на площадке регионального минлеспрома. Помимо представителей профильных ведомств правительства области и ведущих предприятий ЛПК региона в ее состав, вошли депутаты областного Собрания, сотрудники таможни, региональных УФНС, УМВД, ФСБ и других структур.

"Одной из задач Хартии, наряду с повышением эффективности использования лесов в интересах всего населения Архангельской области, является формирование атмосферы взаимного доверия между властью и бизнесом. Хочу подчеркнуть, что участие в Хартии не является обязательным. Целесообразность принятия того или иного решения каждый из участников должен принимать сам. Тем же, кто примет условия договора, выполнит необходимые требования, будут гарантированы максимально комфортные условия для ведения бизнеса", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Игоря Орлова.

Официальный текст Хартии, порядок присоединения к ней, а также актуальная информация о компаниях, подписавших документ в ближайшее время будут размещены на сайте областного минлеспрома.