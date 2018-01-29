В Волгограде прошла ночная репетиция парада в честь юбилея победы под Сталинградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 января. /ТАСС/. Ночная репетиция, посвященная 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве, прошла в Волгограде. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Вечером в понедельник в ночной репетиции приняли участие 1,5 тыс. солдат и офицеров Южного военного округа, а также курсанты академий МВД, МЧС, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, отряды юнармейцев, военнослужащие национальной гвардии РФ", - сказал Астафьев. По его словам, военнослужащие нескольких парадных коробок были одеты в форму военных лет.

В составе механизированной колонны по площади города проследовала современная военная техника, в том числе реактивные системы залпового огня 2Б-17 "Торнадо Г", самоходные гаубичные установки "МСТА-2С19" и "2С-34 Хоста", танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронированные автомобили "Тигр". Участие авиации в вечерней тренировке парада было отменено в связи с ухудшением погодных условий.

2 февраля парад в Волгограде в честь юбилея Сталинградской победы возглавит легендарный танк Т-34. Впервые по городу пройдут оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо", зенитный ракетный комплекс С-300. В воздушной части парада примут участие экипажи более 50 воздушных судов Воздушно-космических сил России, в том числе бомбардировщики, штурмовики, истребители, а также боевые вертолеты.

Сталинградская битва - одна из решающих операций Великой Отечественной войны. Сражение продолжалось 200 дней и разворачивалось на территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. На разных этапах боевых действий в битве с обеих сторон участвовало свыше 2,1 млн человек.