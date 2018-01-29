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СК рассмотрит заявление осужденного экс-мэра Ярославля на своего бывшего адвоката

Общество
29 января, 22:23 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 29, января. /ТАСС

Бывший чиновник подозревает своего защитника в краже денег

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Следственные органы подтвердили получение заявления от экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего наказание в рыбинской колонии №2, на своего бывшего адвоката Сергея Голубенкова. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

"К нам поступило заявление от Евгения Урлашова", - сказали в ведомстве.

Как пояснила ТАСС бывшая пресс-секретарь Урлашова Светлана Ефимова, экс-мэр подозревает защитника в мошенничестве: адвокат якобы украл деньги у семьи Урлашова. Об этом экс-мэр узнал в мае. По словам Ефимовой, сумма, указанная в заявлении, составляет 600 тыс. рублей.

Голубенков, в свою очередь, сообщил ТАСС, что ничего не знает о заявлении, с документами не ознакомлен. "С конца мая мы с Урлашовым не работали", - сказал адвокат.

Сергей Голубенков с 2013 года защищал Евгения Урлашова. Ярославский областной суд 20 января 2017 года подтвердил вынесенный Кировским районным судом Ярославля приговор в отношении Урлашова. Бывший мэр Ярославля был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.

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Ярославская область Дело экс-мэра Ярославля Урлашова
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